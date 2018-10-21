مدرب بورتو ينقلب على براهيمي ويساند رئيس الفريق :

بعد أن كان أكبر الرافضين لمغادرة براهيمي لنادي بورتو في الصيف الماضي، بما أنه يدخل ضمن مخططاته للموسم الجديد وطلب من الإدارة عدم الاستماع لأي عرض يصلها بخصوص ابن المنيعة، فالمدرب كونسيساو خلال تصريحات إعلامية أكد أن رئيس الفريق له الحق في اتخاذ أي قرار وما على الجميع إلا احترامه، كما تحدث عن براهيمي ولكن دون ذكر اسمه عندما قال: ” من الطبيعي أنه عند نهاية كل موسم تجد لاعبا حرا من أي التزام ويرفض تجديد عقده”، تصريح يؤكد أن مدرب الفريق لا يمانع مغادرة براهيمي في الميركاتو الشتوي وبيع عقده، الذي سينتهي في جوان 2019 من أجل استفادة خزينة النادي ماليا.

براهيمي يملك عرضا من لازيو لكن المشكل في الراتب

لن يجد براهيمي أي إشكال في الرحيل وإيجاد ناد يلعب له عقب رفضه التجديد في بورتو، لكن الإشكال يكمن في الراتب وهو الذي رفض عرضا من لا زيو الإيطالي، رغم أن العرض المقترح عليه الحديث عن عرض لبراهيمي يبدو مفهوما ومنطقيا، لأن ناديه بورتو لن يحصل على أي مقابل مالي ولن يكون طرفا في المفاوضات من الأصل، إدارة لازيو ستسعى لإقناع براهيمي بالانتقال في نهاية الموسم، وحينها سيكون حرا من أي التزام ولن يكلف الخزينة أي أموال، على عكس انتدابه في جانفي المقبل، حيث ستكون مضطرة لدفع المقابل المالي للستة أشهر الباقية في عقده، ومن دون شك فإن إدارة بورتو سترفض هذا الأمر وستسعى لبيع براهيمي في جانفي.

سيبحث عن الوجهة التي تدفع له راتبا كبيرا

تبقى رؤية براهيمي في نادي العاصمة الإيطالية مستبعدا لأن الراتب المقترح على براهيمي ليس بالرقم الكبير، الذي قد يغري اللاعب لترك بورتو، براهيمي رفض تجديد عقده في ناديه الحالي لأنه يريد الراتب الأعلى في الفريق والمقدر بـ 3.5 ملايين أورو ما يعني أمرين، إما أن الرقم المقدم للصحافة رقم غير حقيقي ولازيو سيقدم رقما أكبر أو أن العرض سيكون هزيلا وبراهيمي ووكلاء أعماله سيرفضونه بدون مناقشته، ياسين ومن دون شك سيغير بورتو لنادي كبير وأيضا براتب كبير، وفي حال كان سيقبل بمليوني أورو وهو ما يقارب راتبه الحالي فإنه سيفضل البقاء في بيت بورتو الذي يعرفه جيدا، كما أنه سيفضل البقاء في الأجواء الذي عهد التألق فيها، يشار إلى أن براهيمي مطلوب من عدة أندية والتي ستقدم له راتبا أعلى بكثير من الراتب الذي قدمه لازيو وخاصة الإنجليزية منها التي تبقى الأقوى ماليا .

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