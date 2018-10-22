إيسكو: لم نتآمر على لوبيتيجي.. ولن نبكي بعد رحيل رونالدو

اعترف إيسكو، نجم ريال مدريد، بتحمل اللاعبين، مسئولية تراجع نتائج الفريق، عقب الهزيمة 1-2 أمام ليفانتي، السبت الماضي، في إطار الليغا.

وأعرب إيسكو، خلال المؤتمر التقديمي لمباراة الغد أمام فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا، عن دعمه لمدربه جولين لوبيتيغي، رافضًا فكرة إقالته من منصبه.

وقال إيسكو “نحن مع الهدوء والشعور بالمسئولية تجاه الوضع الحالي، عندما يخسر الفريق، نحن أول من نشعر بالفشل، لا أؤيد تغيير المدرب، إحراز الأهداف مسئولية اللاعبين وليس المدرب”.

وتابع “لا أعتقد أن الصحافة بإمكانها أن تُقيل المدرب، الجدل الذي تريدون أن تصنعوه غير موجود، نحن نثق في قدرات المدرب، ونؤمن بما يقوم به الملكي”.

وأضاف “الأمر متروك للنادي وللمدربين من أجل تغيير الأوضاع، لسنا بحاجة إلى التآمر لأننا نعلم ما يجب علينا أن نقوم به”.

وواصل “سيكون من الجنون أن يرحل المدرب، يجب أن نتركه يعمل، نحن نشاركه في تحمل المسئولية”.

وأوضح “أتمنى أن تكون مباراة الغد، نقطة تحول، نحن نشعر بالقلق بسبب النتائج، ولكن نبحث عن التوازن وتغيير الديناميكية”.

وبخصوص تراجع النتائج بعد رحيل كريستيانو رونالدو، علق “لا يجب أن نبحث عن حلول خارج الفريق، نمتلك لاعبين رائعين، كما نفتقد لبيل وداني كارفاخال، لن نبكي على شخص لم يرغب في أن يكون هنا”.

وأتم “ليس من السهل استيعاب هذه المسيرة السيئة، لقد عشنا لحظات صعبة، وتلقينا العديد من الانتقادات، ولكن في النهاية يجب ألا نظل كالموتى”.