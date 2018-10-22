برايتنر: أشعر بالاكتئاب بسبب مسؤولي بايرن ميونخ

شن بول برايتنر، أسطورة بايرن ميونخ، هجومًا عنيفًا على إدارة النادي الألماني، بداعي الإساءة لصورة البافاري أمام الإعلام.

وكان أولي هونيس، رئيس بايرن، وكارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي، ظهرا رفقة حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، في مؤتمر صحفي، الجمعة الماضي، لانتقاد وسائل الإعلام، بداعي حماية الفريق.

وقال برايتنر، في تصريحات أبرزها موقع “سبورت1”: “لقد دمروا العمل الذي قام به النادي في السنوات الأخيرة، للخروج من صورة الغطرسة”.

وأضاف: “ما زلت أشعر بالاكتئاب، لأنني لم أتصور طوال 48 عامًا أن أعيش على الهامش، وأرى ظهور النادي بهذا الضعف”.

وتطرق برايتنر أيضًا للحديث عن انتقاد هونيس لخوان بيرنات، لاعب الفريق السابق، قائلًا: “أين الاحترام؟ يجب أن نظهر احترامنا للناس، وأن نتصرف بنزاهة وبشكل يليق بمكانتنا”.

واختتم: “عندما يكون أولي هونيس كبير عائلة بايرن، فعلى أطفال العائلة أن يقولوا (يجب أن نخجل من والدنا الآن)”.

يذكر أن هونيس كشف خلال المؤتمر الصحفي عن سر بيع بيرنات إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤكدًا أن مستواه أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، عجّل بقرار بيعه.