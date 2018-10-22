برشلونة يستقر على عودة ميسي في مدريد :

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن برشلونة يضع احتمالا كبيرا لعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الإصابة في العاصمة الإسبانية مدريد حين يواجه البلوغرانا فريق أتلتيكو مدريد.

ويلتقي برشلونة مع فريق أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية بملعب واندا متروبوليتانو في الجولة 13 من الليغا الإسبانية يوم 24 نوفمبر من الشهر المقبل.

ولن يحضر ميسي مع برشلونة لنحو ثلاثة أسابيع بسبب كسر تعرض له في اليد اليمنى في الجولة الماضية من الليغا الإسبانية أمام إشبيلية واضطر لمغادرة الملعب من لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وسيغيب ميسي عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في ملعب الكامب نو كما سيغيب عن مباراتي إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى مباراتي رايو فاييكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني.

ورفض الجهاز الطبي التعجل في علاج ليونيل ميسي حيث سيحصل على الوقت اللازم للتعافي من الإصابة التي سقط في فخها أمام إشبيلية حتى لا يتعرض لانتكاسة جديدة.

وتجدر الإشارة أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة سيبدأ الاستعداد لمباراتي إنتر ميلان والكلاسيكو دون ليونيل ميسي وسيدخل اختبارا صعبا كي يثبتا قدراته التكتيكية.

ويمثل ليونيل ميسي نصف قوة فريق برشلونة تقريبا بعدما سجل 7 أهداف في مسابقة الليغا الإسبانية خلال 9 جولات فيما أحرز 5 أهداف في مباراتين فقط بمسابقة دوري أبطال أوروبا فضلا عن دوره القيادي في صناعة التمريرات الحاسمة لزملاءه وقدراته في التسديد من خارج منطقة الجزاء والانطلاق بالكرة.

وتصدربرشلونة جدول ترتيب الليغا الإسبانية عقب الفوز على إشبيلية في الجولة الماضية 4/2 فيما يبدو الصراع شرسا على المنافسة على اللقب من فرق إسبانيول وديبورتيفو ألافيس وإشبيلية وأتلتيكو مدريد وفياريال في ظل الغياب الواضح لنادي ريال مدريد بسبب التراجع الكبير في مستواه خاصة بعد رحيل نجمه كريستيانو رونالدو.

ويأمل فالفيردي التقدم في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا من أجل تخطي عقبة غياب ليونيل ميسي عن الملاعب خاصة أن الكثير من الانتقادات طالته مؤخرا بسبب الاعتماد التام على البرغوث وغياب الحلول التكتيكية الأخرى.