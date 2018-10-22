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بن سبعيني وزفان يفرضان التعادل على سانت إيتيان :

22 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 126 زيارة

تمكن نادي ران من العودة بالتعادل من خرجته إلى سانت إيتيان لمواجهة صاحب الأرض والجمهور لحساب الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي الممتاز بعد أن انتهى اللقاء بهدف في كل شبكة، من جانب ران قرر المدرب صبري لموشي إشراك لاعبيه الجزائريين رامي بن سبعيني ومهدي زفان أساسيين، فمشاركة الأول كانت منتظرة على الجهة اليسرى من الدفاع، في حين أن زفان شارك في منصب جديد وهو وسط ميدان على الجهة اليمنى وهو المنصب الذي حاول التأقلم معه طيلة 82 دقيقة التي لعبها بالمقابل أكمل مواطنه اللقاء حتى النهاية لكن بمستوى أقل بكثير عن المعتاد لكن له ما يبرره، فابن قسنطينة شارك في لقاءين مع المنتخب في ظرف 5 أيام وهو ما أثر كثيرا على جاهزيته البدنية.

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