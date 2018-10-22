بن سبعيني وزفان يفرضان التعادل على سانت إيتيان :

تمكن نادي ران من العودة بالتعادل من خرجته إلى سانت إيتيان لمواجهة صاحب الأرض والجمهور لحساب الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي الممتاز بعد أن انتهى اللقاء بهدف في كل شبكة، من جانب ران قرر المدرب صبري لموشي إشراك لاعبيه الجزائريين رامي بن سبعيني ومهدي زفان أساسيين، فمشاركة الأول كانت منتظرة على الجهة اليسرى من الدفاع، في حين أن زفان شارك في منصب جديد وهو وسط ميدان على الجهة اليمنى وهو المنصب الذي حاول التأقلم معه طيلة 82 دقيقة التي لعبها بالمقابل أكمل مواطنه اللقاء حتى النهاية لكن بمستوى أقل بكثير عن المعتاد لكن له ما يبرره، فابن قسنطينة شارك في لقاءين مع المنتخب في ظرف 5 أيام وهو ما أثر كثيرا على جاهزيته البدنية.

مرتبط