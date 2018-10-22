بن ناصر بديل ويعود بالتعادل مع إمبولي :

عاد نادي إمبولي بنقطة من خرجته التي قادته لمواجهة نادي فروسينوني بعد أن فرض عليه التعادل بثلاثة أهداف في كل شبكة وذلك لحساب الجولة التاسعة من الكالتشيو الإيطالي، اللقاء عرف بقاء الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على كرسي الاحتياط حتى الدقيقة 66 أين قرر المدرب إشراكه على أمل تعديل النتيجة التي كانت تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بثلاثة مقابل هدفين، حيث نجح الجزائري في منح الإضافة في وسط الميدان وتمكن فريقه من تعديل النتيجة والعودة بنقطة رفعت رصيدهم إلى ست نقاط في المركز الثامن عشر وهو المركز الذي سيعيدهم إلى الدرجة الثانية التي أتوا منها سريعا.

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