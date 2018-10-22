تشيلسي يخسر خدمات هازارد بسبب الإصابة :

تلقى تشيلسي أنباء حزينة بتعرض النجم البلجيكي إدين هازارد لإصابة ستحرمه من خوض المباراتين القادمتين أمام كل من باتي يوريسوف وبيرنلي، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هازارد تعرض لإصابة في الظهر خلال مباراة مانشستر يونايتد يوم السبت الماضي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وأضاف التقرير أن هازارد عانى من خشونة لاعبي الشياطين الحمر خلال المباراة وبالتحديد الثنائي نيمانيا ماتيتيش وآشلي يونغ اللذان تحصلا على بطاقة صفراء في النصف ساعة الأولى.

وأكمل هازارد مباراة مانشستر يونايتد حتى النهاية ولم يكن يعاني من أية مشاكل، لكنه استيقظ صباح يوم أمس الأحد ووجد أن حركته مقيدة بسبب ألم في الظهر.

وأكدت ديلي ميرور على أن هازارد لن يشارك في مباراة باتي يوريسوف يوم الخميس القادم في بطولة اليوروبا ليغ، كما سيغيب أيضاً عن لقاء بيرنلي في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الموافق 28 من شهر أكتوبر، ومن المتوقع عودته في مباراة ديربي كاونتي في كأس رابطة المحترفين.