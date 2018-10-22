تهميش هني متواصل في سبارتاك

واصل مدرب نادي سبارتاك موسكو تهميش الجزائري سفيان هني وإبقاءه خارج التشكيلة الأساسية وهذه المرة عندما استضاف نادي آرسنال تولا لحساب الجولة الحادية عشرة من الدوري الروسي الممتاز في لقاء عرف سقوط سبارتاك على ملعبه بثلاثية مقابل هدفين، فهني شارك بداية من الدقيقة 72 على أمل منح الإضافة للهجوم وتعديل النتيجة غير انه فشل في ذلك، للتذكير فهني لم يشارك هذا الموسم إلا في خمسة لقاءات كأساسي ولقاء كبديل جامعا بذلك 398 دقيقة لعب خلال 11 جولة ولقاء في الأوربا ليغ وهو رقم منخفض جدا للاعب دولي وهو عدم الاعتماد عليه هو سبب طلبه الرحيل عن الفريق والعودة من جديد لأندرلخت البلجيكي الذي تألق معه.

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