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ساري يطالب جماهير تشيلسي باحترام مورينيو :

22 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 126 زيارة

طالب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، جماهير البلوز، باحترام جوزيه مورينيو مدرب الفريق الأسبق والمدير الفني الحالي لمانشستر يونايتد.

وتحدث ساري في تصريحات نقلتها صحيفة “مانشستر إيفينينغ” اليوم: “مورينيو فاز هنا بالألقاب، وأعتقد أن علينا احترامه، ونحترم أي شخص تمكن من الفوز بأي لقب مع تشيلسي”.

وهاجمت جماهير تشيلسي، مورينيو، خلال مباراة مانشستر يونايتد، السبت الماضي، وبالتالي كان رد البرتغالي عليهم بعد المباراة، بالإشارة إلى الـ3 بطولات للدوري الإنجليزي، التي حصل عليها الفريق الأزرق تحت قيادته.

واستفز ماركو إياني مساعد ماوريسيو ساري، مورينيو، بعد إحراز باركلي هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة الأخيرة من المباراة، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، ما أدى لشجار عنيف بين البرتغالي والمساعد.

ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة جوفنتوس غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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