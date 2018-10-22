عبد اللاوي يعود إلى المنافسة بعد قرابة شهرين من الغياب

استعاد اللاعب الدولي الجزائري أيوب عبد اللاوي نغمة المنافسة مع ناديه سيون السويسري والتي ابتعد عنها لقرابة الشهرين بداعي الإصابة وجاء ظهور مدافع اتحاد العاصمة في اللقاء الذي جمع فريقه أمس بنادي غراسهوبر لحساب الجولة 11 بعد أن قرر المدرب إشراكه في الدقيقة 80 للعودة تدريجيا، للتذكير فإن عبد اللاوي أصيب قبل تربص الخضر للقاء غامبيا شهر سبتمبر في إطار تصفيات كان الكاميرون الصيف المقبل.

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