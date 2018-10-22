عبيد بمستوى رائع ويسجل أول أهدافه مع ديجون :

رغم الهزيمة التي مني بها ناديه ديجون أمام ليل في اللقاء الذي انتهى على نتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وذلك في إطار الجولة التاسعة من عمر البطولة الفرنسية لدرجتها الأولى، إلا أن مردود الدولي الجزائري كان رائعا طيلة أطوار المباراة، وهو ما يؤكد عودته القوية في مباريات ناديه الأخيرة بعدما كان بعيدا عن أجواء المنافسة طيلة الفترة الماضية.

لاعب الخضر تواجد في كل أرجاء الملعب

من بين الميزات التي ظهرت على متوسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري في لقاء ناديه عشية أمس الأول، هي تواجد عبيد في كل أرجاء الملعب، حيث صال وجال في كل الخطوط سواء الدفاعية كانت أو الهجومية، مقدما أداء استثنائيا مقارنة بجميع زملائه الآخرين من نادي ديجون الذي يحتل المرتبة الـ16 برصيد نقطة واحدة فقط.

لم يكتف بدوره الدفاعي وساهم كثيرا في هجمات ناديه

هذا ولم يكتف مهدي عبيد في مباراة أمس الأول بدوره الدفاعي فقط، بل ساهم كثيرا في العمليات الهجومية لناديه، وكان وراء العديد من المحاولات الخطيرة لديجون التي لم يستغلها جيدا لاعبو القاطرة الأمامية، كما أن عبيد حاول مباغتة حارس نادي ليل بقذفتين أو ثلاث من خارج إطار المرمى لكن كراته لم تكن مركزة بالشكل الجيد.

عبيد سجل الهدف الوحيد لديجون من ضربة جزاء

هذا وقد تمكن الدولي الجزائري مهدي عبيد من ترك بصمته على مباراة أمس الأول من خلال تسجيله للهدف الوحيد لنادي ديجون عن طريق ضربة جزاء ناجحة، وهو ما يؤكد الجاهزية البدنية والذهنية للاعب الخضر الذي حاول قيادة ناديه الفرنسي لتحقيق ولو تعادل والظفر بثاني نقطة لديجون في بطولة الموسم الجاري.

…وبعث رسالة لبلماضي لإعادته من جديد للخضر

كان مهدي عبيد قد صرح من قبل، وتحديدا بعد إعلان الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمته النهائية التي ستكون معنية بمواجهتي البينين خلال الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمام إفريقيا، وهي القائمة التي لم تضم اسم لاعب نادي ديجون الفرنسي، أين أكد هذا الأخير أن ثقته كبيرة في بلماضي من أجل إرسال الدعوة له مستقبلا، وأن ذلك لم يفشله بل بالعكس سيجعله يعمل أكثر فأكثر من أجل التواجد خلال المناسبات القادمة التي تنتظر المنتخب الوطني الجزائري.

م.دحوي

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