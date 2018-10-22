كاسياس يتجاهل دي خيا ويختار شتيغن كأفضل حارس في العالم

صدم الإسباني ايكر كاسياس أسطورة ريال مدريد وحارس بورتو الحالي مواطنه ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بعد أن استبعده من اختياراته لأفضل حارس في العالم بالوقت الراهن.

وأجاب كاسياس على أسئلة متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكانت الإجابة الأكثر جدلاً هي التي اختار فيها أندريه تير شتيغن حارس برشلونة كأفضل لاعب في العالم بمركزه، وهو ما أثار حفيظة جماهير ريال مدريد وعشاق دي خيا.

وقام أحد المعجبين بسؤال كاسياس عن رأيه حول أفضل حارس في العالم بين تير شتيغن وأوبلاك، وأجابه نجم الريال السابق “بصراحة، بتحليل وضع حراس المرمى في العالم بالوقت الراهن، اعتقد أنهما أفضل حارسين، إنهما يمران بلحظات جميلة”.