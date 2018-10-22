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كاسياس يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد قبل الكلاسيكو :

22 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, كواليس النجوم, ملاعب العالم 93 زيارة

وجه إيكر كاسياس، القائد السابق لريال مدريد والحارس الحالي لبورتو البرتغالي، رسالة خاصة إلى جماهير الفريق الملكي قبل موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة في الليغا، الأحد المقبل.

وفي لقاء جمعه بمتابعيه على “تويتر”، أجاب الحارس الأسبق للمنتخب الإسباني على 10 أسئلة من بينهم 3 متعلقة بالميرينغي.

وكانت من بين إجاباته، مطالبة جماهير الفريق بالتحلي بالهدوء، ومساندة المدرب واللاعبين، لأن الموسم بدأ للتو ولا زال المشوار طويلا.

وبسؤاله عن أفضل ذكرياته مع ريال مدريد، أشار كاسياس إلى بطولة دوري الأبطال الثامنة موسم (1999-2000) -والأولى له- والتي حققها الميرينغي على ملعب (سان دوني) بفرنسا.

وحول رأيه في سياسة التدوير التي يجريها لوبيتيغي في مركز حراسة المرمى بين كل من كورتوا ونافاس، أكد الحارس الدولي السابق أنه معجب كثيرا بهذا الأمر.

وبالإشارة إلى طموحه في العودة للعب الدولي مجددا، قال كاسياس: “أفهم أن لويس إنريكي (مدرب لا روخا) لديه أفكاره الجديدة لهذه المرحلة، ولكني آمل في العودة للمنتخب مجددا”.

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