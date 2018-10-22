مارسيلو يسير على خطى رونالدو ويصعق ريال مدريد بقراره :

قالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني، مارسيلو، تقدم بطلب إلى إدارة النادي من أجل السماح له بالرحيل بنهاية الموسم.

وبحسب ما نشرته الصحيفة في صدر صفحتها الأولى بطبعة اليوم الإثنين، فإن اللاعب البرازيلي جدّد فكرة الانتقال إلى جوفنتوس، عندما طلب من إدارة النادي فك الارتباط وخوض تجربة جديدة بالملاعب الإيطالية.



مارسيلو (30 عامًا) كان ربطته الصحيفة نفسها خلال سوق الانتقالات الصيفية الفائت بالانتقال إلى حامل لقب الدوري الإيطالي وتكوين شراكة مرة أخرى مع زميله السابق كريستيانو رونالدو، الذي شدّ الرحال إلى البيانكونيري في صفقة تاريخية.

توتو سبورت كانت أول من تحدث عن مسألة رونالدو – جوفنتوس عندما كان التفكير في الأمر شبة مستحيل، حيث قالت عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في ماي الماضي أن اللاعب يريد جوفنتوس، وأثبتت الأيام صحة إدعاءاتها.

وعللت الصحيفة الموالية لجوفنتوس الخبر برغبة مارسيلو في اللعب مُجددًا مع رونالدو (34 عامًا)، خاصة أن الأمر غير ممكن في السنوات القادمة إن لم يحدث الآن، بسبب تقدم العمر بكليهما.

وستكون خطة إدارة الفريق الإيطالي للظفر بمارسيلو، ببيع الظهير البرازيلي الآخر أليكس ساندرو إلى أحد فرق البريميرليغ الراغبة في التعاقد معه وكان آخرها تشيلسي ومانشستر يونايتد، وتمويل صفقة شراء مارسيلو من خلال بيع مواطنه.

ومن المفترض وفق التقارير أن تتراوح صفقة انتقال مارسيلو إلى جوفنتوس من 50 إلى 40 مليون يورو، وهي القيمة الفعلية للاعب على موقع ترانسفير ماركت.

مارسيلو كان قد علّق على أخبار انتقاله إلى اليوفي قبل أشهر، حيث قال ” “أنا سعيد للغاية في مدريد، والناس يعرفون أنه بمثابة وطني ، لديّ سنوات عديدة لألعبها هنا”، هكذا أخبر مارسيلو التلفزيون الرسمي لريال مدريد.

“من الجيد أن أتطرق إلى هذه المسألة لأنني رأيت الكثير من الهراء، لكن كما قلت أنا متحمس مثل فينيسيوس، كما لو كنت في الثامنة عشرة من عمري.. سأبقى هنا حتى النهاية”.

عقد مارسيلو ينتهي صيف 2022 بعدما جدد تعاقده مؤخرًا، قبلًا كان قد انضم إلى ريال مدريد عام 2007 قادمًا من فلومينسي البرازيلي في صفقة بلغت نحو 6 ملايين ونصف المليون يورو.