محرز يصنع الحدث في إنجلترا، غوارديولا فخور وميرفي يصفه بـ”الساحر”

ما زال المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز يصنع الحدث لدى المحللين والإعلاميين الإنجليز، وأيضا لدى أنصار نادي مانشستر سيتي بعد الأداء الرائع الذي قدمه في مباراة ناديه الأخيرة عشية أمس الأول أمام نادي بيرنلي أين حقق “السيتيزنس” فوزا عريضا بخماسية كاملة كان لمحرز حصة من الأهداف فيها، تاركا بصمته السحرية على تلك المقابلة التي ستكون من دون أدنى شك، بمثابة نقطة تحول للنجم الجزائري في ناديه الإنجليزي الذي التحق بصفوفه مطلع الموسم الجاري.

موقع السيتي اختاره النجم الأول في المباراة



هذا وقد اختار موقع نادي مانشستر سيتي مهاجم الخضر كنجم أول لمباراة بيرنلي الماضية، حيث وضعت صورة محرز خلال قذفته التي جاء على إثرها الهدف الرابع لأشبال غوارديولا من أقدام ابن الصحراء، وهو ما يؤكد فخر الأنصار الإنجليز بلاعبيهم الجديد الذي انتظروا مطولا انتفاضته والظهور بنفس الوجه والأداء الذي كان يقدمه بألوان نادي ليستر سيتي.

غوارديولا بدا فخورا جدا برهانه على محرز

من جانبه وخلال الندوة الصحفية التي نشطها التقني الإسباني مدرب نادي مانشيستر سيتي الانجليزي بيب غوارديولا، فقد بدا هذا الأخير فخورا جدا بما قدمه لاعبه الجزائري رياض محرز الذي راهن عليه وأقحمه في التشكيلة الأساسية منذ انطلاقة المباراة، يذكر أن محرز كان بديلا في تشكيلة بلماضي التي راهن عليها في مباراة تصفيات كأس إفريقيا بالبينين، ليجد نفسه أساسيا مع ناديه الإنجليزي.

داني ميرفي: “محرز استعاد بريق ليستر ومن الممتع مشاهدة مداعبته للكرة”

صرح الدولي الإنجليزي السابق ومحلل قناة “البي بي سي” داني ميرفي أن الوجه الذي ظهر به رياض محرز في مباراة السيتي الأخيرة أمام نادي بيرنلي بمثابة استعادة مهاجم المنتخب الجزائري لبريق ناديه السابق ليستر سيتي، حيث صرح خلال تحليله للقاء الذي فاز فيه رفقاء أغويرو بخماسية كاملة يقول عن محرز: “رياض استعاد بريق ليستر سيتي، كلنا نعرف جيدا الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها هذا اللاعب، والتي أظهر جزء منها في مباراة بيرنلي، صراحة من الممتع مشاهدة محرز وهو يداعب الكرة بتلك الطريقة”.

“سرعة محرز تضع المدافعين في مهب الريح وفي مواجهته لمدافع واحد ترى سحر مراوغاته”

كما استرسل متوسط ميدان نادي فولهام السابق داني ميرفي في وصفه للمردود الذي قدمه محرز والذي أكد أنه الأحسن منذ التحاقه بنادي “السيتيزنس” خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية متحدثا: “محرز سريع جدا، وسرعته دائما ما تضع المدافعين في مهب الريح وتسهل عليه تجاوزهم بسهولة، فخلال مواجهته لمدافع واحد، تكن متأكدا أن رياض سيتغلب على ذلك المدافع مهما كانت قوته وذكائه، وهنا ترى حقا سحر ومراوغات هذا اللاعب”.

“من الجيد أن تكون جناحا ماهرا لكن الأهم من ذلك كيف تنهي الهجمة”

في ختام حديثه صرح المحلل الرياضي في حواره لقناة “البي بي سي” حول الهدف الرائع الذي سجله رياض محرز بتلك الطريقة قائلا: “من الجيد طبعا أن تكون جناحا ماهرا، وتقوم بمراوغات ناجحة وتوزيعات مدققة، لكن الأهم من كل ذلك أن تقوم بإنهاء الهجومات بتلك الطريقة التي سجل بها رياض محرز هدف ناديه الرابع وبكيفية لم يكن أحد ينتظر أن يضع بها هذا اللاعب الكرة في شباك المنافس”.

محمد دحوي

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