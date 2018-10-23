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إصابة فيغولي خطيرة وستبعده عن لقاء الطوغو المقبل

23 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 148 زيارة

كشفت صحيفة حريات التركية الشهيرة في عددها ليوم أمس أن لاعب الخضر سفيان فيغولي يعاني من إصابة ليست سهلة بالمرة، حيث كشفت أن مدة غيابه ستمتد ربما لأربعة أسابيع، صحيفة حريات قالت أن فيغولي سيغيب بشكل رسمي عن لقاءات شالك ذهابا وإيابا وكذا لقاءات الدوري ضد كل من ملطية سبور، قيصري سبور وفينارباتشي وهو ما سيشكل صداعا للمدرب فاتيح تيريم خاصة مع قائمة الإصابات التي صارت طويلة لكنه قد يسبب صداعا مضاعفا للناخب الوطني جمال بلماضي.
لن يشارك في أي لقاء قبل خرجة الطوغو
صحيفة “حريات” عددت اللقاءات التي سيغيب عنها فيغولي لتتوقف عند لقاء قيصري سبور وهو بالمناسبة اللقاء الأخير قبل لقاء الطوغو الذي سيقام في الـ18 من شهر ديسمبر الداخل، فيغولي بذلك لن يلعب أي لقاء قبل التحدي الدولي المقبل وبلماضي لن يستدعيه حتى في حال أصبح جاهزا في آخر أسبوع، فغيابه عن اللقاءات الخمسة ( إضافة للقاء بورصا سبور) الذي أصيب فيه سيدفع بلماضي لإعفاء فيغولي والاستعانة بأسماء أكثر جاهزية، إصابة فيغولي لم تأت في وقتها بتاتا، ففي الوقت الذي استعاد فيه الثقة مع المنتخب وأصبح يطمح لاستعاد مركزه الأساسي بشكل نهائي أصيب وسيغيب.

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