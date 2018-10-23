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الفيفا يناقش خطط إنفانتينو لإقامة بطولات جديدة

23 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, كأس العالم, ملاعب العالم 146 زيارة

عادت خطط جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لإقامة بطولتين عالميتين جديدتين إلى جدول أعمال مجلس الفيفا.

ويجتمع مجلس الفيفا في كيجالي برواندا ومن المقرر مناقشة خطط إنفانتينو لإقامة “كأس عالم مصغرة” وزيادة حجم كأس العالم للأندية ضمن موضوعات أخرى وفقا لجدول أعمال الاجتماع.

ولم يرد الفيفا بعد على طلب للتعقيب وليس من الواضح ما إذا كان المجلس سيجري تصويتا على هذه الخطط.

وكتب إنفانتينو إلى أعضاء مجلس الفيفا في ماي الماضي، من أجل شرح خططه التي قال إنها مدعومة من مجموعة “صلبة وجادة” من المستثمرين الراغبين في إنفاق 25 مليار دولار على مدار 12 عاما تبدأ في 2021.

ولم يحدد الخطاب هوية المستثمرين لكن العديد من التقارير الإعلامية ذكرت أن مجموعة سوفت بنك اليابانية تتصدر الكونسورتيوم.

لكن الخطط واجهت معارضة شديدة من الأندية وبطولات الدوري في أوروبا، وقال ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن هذه الخطط “معيبة ويغلب عليها الطابع التجاري” واتهم الفيفا ببيع روح اللعبة.

ولم تكن هذه المقترحات ضمن جدول أعمال المؤتمر السنوي للفيفا الذي عقد في موسكو في جوان .

وستؤدي خطط إنفانتينو لتغييرات ضخمة في جدول المباريات الدولية.

وتحدد المقترحات ما قد تصبح في الواقع كأس عالم مصغرة تضم 8 منتخبات تقام كل عامين، بالإضافة إلى كأس العالم التقليدية.

والبطولة، المعروفة باسم “أفضل ثمانية”، ستكون ذروة مسابقة دوري عالمية للأمم.

وفي خطاب ماي، اقترح إنفانتينو إقامة البطولة الجديدة في أكتوبر أو نوفمبر في الأعوام الفردية اعتبارا من 2021.

وسيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حاليا كل 4 سنوات في العام الذي يسبق كأس العالم.

وسيزيد عدد فرق كأس العالم للأندية، التي تقام سنويا في الوقت الحالي بمشاركة 7 فرق، إلى 24 فريقا وتقام مرة واحدة كل 4 سنوات وفقا لمقترحات إنفانتينو.

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