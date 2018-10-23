الكشف عن المبلغ الذي سيخسره ريال مدريد في حالة إقالة لوبيتيغي :

تدور الكثير من التقارير الصحفية في الساعات الأخيرة حول إمكانية الإطاحة بالمدرب الإسباني جولين لوبيتيغي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني من على رأس الإدارة الفنية للنادي الملكي خلال الساعات القليلة المقبلة.

تلك الأنباء خرجت للنور بسبب تدهور نتائج نادي العاصمة الإسبانية مدريد في الموسم الحالي 2018-19، حيث يتواجد الفريق في المركز السابع بجدول ترتيب أندية بطولة الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة وهو أمر غير معتاد بالنسبة لجماهير الريال رغم أنه ليس بعيدًا للغاية عن الصدارة التي يتواجد بها نادي برشلونة برصيد 18 نقطة، أي بفارق 4 نقاط فقط عن الميرينغي.

ويُعاني ريال مدريد من هبوط كبير في مستوى جميع لاعبيه، حيث لم ينجح الفريق في الفوز بأي مباراة بآخر خمس مباريات في جميع المسابقات، حيث خاض أربعة مباريات في الليغا خسر ثلاثة منها أمام كل من إشبيلية “3-0″، ديبورتيفو ألافيس “1-0” وليفانتي “2-1” وتعادل في واحدة أمام أتلتيكو مدريد “0-0″، بينما خاض مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا أمام نادي سسكا موسكو وتلقى بها الخسارة أيضًا “1-0”.

الخسارة الأخيرة أمام ليفانتي كانت بمثابة “القشة التي قصمت ظهر البعير” بالنسبة لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والذي يفكر بجدية كبيرة في إقالة المدير الفني الإسباني من منصبه في الفترة القادمة، حيث تدور الأحاديث في الصحف ووسائل الإسبانية أن النادي الملكي يبحث بالفعل عن اسم جديد من أجل خلافة مدرب منتخب إسبانيا السابق على مقاعد بدلاء ملعب سانتياغو برنابيو.

موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني يقول أن خزينة ريال مدريد ستتكبد خسائر كبيرة في حالة اتخاذ إدارة النادي قرارًا بإقالة لوبيتيغي من تدريب الفريق في الفترة الحالية، وهو الأمر الذي قد يجعل إدارة الميرينغي تؤجل اتخاذ هذا القرار في الوقت الجاري.

وذكر الموقع الشهير والمختص بأخبار ريال مدريد، أن لوبيتيغي عند توليه إدارة نادي العاصمة الإسبانية مدريد وقع مع النادي على عقد لمدة ثلاث سنوات مقابل الحصول على راتب قدره 6 مليون يورو عن كل موسم من المواسم الثلاثة.

هذا الأمر يعني أن ريال مدريد مُدان لمدربه الإسباني بمبلغ قيمته 18 مليون يورو يجب أن يقوم بتقديمه إليه في حالة اتخاذهم قرار قطع العلاقات فيما بينهم، وكن الأمر لم يتوقف فقط عند تقديم هذا المبلغ للمدرب صاحب الـ52 عامًا، بل هناك مبلغ قيمته 2 مليون يورو يُعد شرطًا جزائيًا في العقد المُبرم بين النادي والمدرب، مما يعني أن الريال سيكون عليه دفع 20 مليون يورو للوبيتيغي حينها.



تعاقد ريال مدريد مع لوبيتيغي لم يكن الرغبة الأولى للنادي في الصيف المنقضي بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن ملعب سانتياغو برنابيو، حيث كان خلف كل من ماوريتسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير، ماسيميليانو أليغري مدرب جوفنتوس في قائمة اهتمامات النادي الإسباني، لكن فور التعاقد معه كانت هناك ثقة كبيرة من فلورنتينو بيريز رئيس الريال بأن جولين قادر على استكمال مسيرة النجاح التي قدمها زيدان مع الفريق.

يُذكر أن هناك العديد من الخياراة على طاولة إدارة ريال مدريد من أجل تعيين مدرب يخلف لوبيتيغي في تدريب الفريق الأبيض وهم جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق، روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، سانتياغو سولاري مدرب فريق الكاستيا بالنادي وأخيرًا أسطورة الميرينغي غوتي هيرنانديز.