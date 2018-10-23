انتخاب رئيس جديد للاتحاد الإيطالي بعد نحو عام من شغور المنصب :

انتخب غابرييلي غرافينا، الرئيس السابق لرابطة الدرجة الثالثة “ليغا برو”، رئيسا للاتحاد الإيطالي لكرة القدم الإثنين، بعد نحو عام من شغور المنصب باستقالة الرئيس السابق كارلو تافيكيو على خلفية الفشل التاريخي للمنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم.

وكان غرافينا (65 عاما) المرشح الوحيد للمنصب، ونال 97,2 بالمئة من الأصوات في جولة الاقتراع الأولى في الجمعية العمومية التي حضرها رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) جاني إنفانتينو.

وسيحل غرافينا بدلا من تافيكيو الذي استقال من منصبه منذ نوفمبر 2017 على خلفية فشل المنتخب الوطني في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وأدخل هذا الفشل كرة القدم الإيطالية في أزمة عميقة، تمثلت بإقالة مدرب المنتخب جانبييروا فنتورا وانتظار أشهر لتعيين بديل له، كان في نهاية المطاف الدولي السابق روبرتو مانشيني.