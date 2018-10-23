بلماضي سيسعى من الآن لتعويض فيغولي بلاعب آخر بنفس المواصفات :

من دون أدنى شك، فإن إصابة فيغولي وابتعاده الطويل عن الميادين سيجعل الناخب الوطني جمال بلماضي يسعى لتعويض لاعبه بعنصر آخر بنفس المواصفات، خاصة من الجانب البدني والاندفاعي، وكذا الحرارة الزائدة التي يلعب بها مهاجم نادي قلعة ساراي التركي سفيان فيغولي الذي حمل شارة القيادة في لقاء المنتخب الوطني الماضي أمام المنتخب البينيني.

وناس الأقرب لخلافته في لقاء الخضر القادم

ستكون حظوظ لاعب نادي نابولي الإيطالي آدم وناس كبيرة لخلافة زميله المصاب سفيان فيغولي في لقاء المنتخب الوطني القادم أمام نظيره الطوغولي، باعتبار أن وناس لديه تقريبا نفس مواصفات فيغولي من حيث السرعة في التنفيذ، وأيضا مساعدة زملائه في استعادة الكرة سواء على مستوى وسط الميدان أو الجهة اليمنى من دفاع الخضر، وهو اللاعب الذي سيبحث عنه بلماضي لتعويض غياب فيغولي، يذكر أن الناخب الوطني كان قد أبعد محرز من تشكيلته الأساسية بسبب عدم سعي مهاجم السيتي لمساعدة زملائه في الدفاع واسترجاع الكرات.

..حتى عطال حلا جيدا لبلماضي أمام الطوغو

في ذات الحديث دائما عن اللاعب الذي قد يخلف فيغولي في مباراة الطوغو القادمة، فإن لاعب نيس الفرنسي يوسف عطال الذي يؤذي موسما كبيرا مع ناديه وحتى خلال مشاركته في المنتخب الجزائري، حيث أن مدافع الخضر يحسن اللعب في هذا المنصب كما كان عليه الحال مع مدربه فييرا الذي كثيرا ما يقحم عطال كجناح أيمن وليس ظهيرا فقط.

م.دحوي

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