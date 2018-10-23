بوسكيتس على أعتاب المئوية الأوروبية :

يستعد الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، لخوض المئوية الأوروبية له مع البلوغرانا، غدا الأربعاء، أمام إنتر ميلان.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إن بوسكيتس لعب مباراته الأولى أوروبيا، في دوري الأبطال، يوم 22 أكتوبر 2008، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أمام بازل السويسري، وانتهت بفوز برشلونة 5-0.

وخاض بوسكيتس سابقًا 99 مباراة أوروبية، 96 منها في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس السوبر الأوروبي خلال 10 سنوات ماضية، لعب فيها 6 نهائيات أوروبية ولم يخسر أي منها، 3 بدوري الأبطال، و3 في كأس السوبر.

وفي الـ99 مباراة أوروبية، لعب بوسكيتس 8084 دقيقة، وسجل 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة.

وفي تشكيلة برشلونة الحالية، يعتبر بوسكيتس ثالث أكثر لاعب ظهورًا في المباريات الأوروبية، بعد ميسي (131)، وجيرارد بيكيه (104).