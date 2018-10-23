تشافي: لا أحب أسلوب مورينيو :

أكد تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق، ولاعب السد القطري الحالي، أنه لا يحب أسلوب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وقاد مورينيو إنتر ميلان عام 2010 للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ، وأطاح ببرشلونة من الدور نصف النهائي.

وقال تشافي، خلال تصريحاته لصحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية: “مورينيو مدرب دفاعي للغاية، واللعب ضد إنتر في 2010 لم يكن سهلا”.

وأضاف: “هذا أسلوب مورينيو، وطبقه أيضًا في تشيلسي وريال مدريد، فهو يهتم بكل التفاصيل، يغلق الثغرات ولا يترك أي مساحة لخصومه”.

وأتم: “أنا أفضل أسلوب آخر، لا أنتقده، لكنني لا أحب اللعب بهذه الطريقة، والفرق التي لعبت لها لم تكن بهذا النوع من الأداء”.

ويحل إنتر ميلان الإيطالي، ضيفًا على نظيره برشلونة الإسباني، غدا الأربعاء، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعن هذه المواجهة قال تشافي “سيحدث ما وقع في مواجهتنا عام 2010، إنتر سيدافع وبرشلونة سيهاجم، سيعتمدون على الهجوم المضاد مع إيكاردي وبيريسيتش”.

وتابع “زملائي السابقون هم المفضلون للفوز وسوف يسيطرون على المباراة، وسيكون خصمهم في ورطة، مغادرة كامب نو بدون أن تتضرر ليس بالأمر السهل”.

وحول غياب ميسي عن المواجهة قال: “ستكون ميزة عظيمة لإنتر ميلان ومدربه سباليتي، لأن ميسي هو أفضل لاعب لعبت معه، هو الوحيد الذي يصنع الفارق في أي وقت”.

وعندما سئل عما إذا كان أفضل ميسي من كريستيانو رونالدو، قال: “نعم بلا شك، بالنسبة لي ميسي هو الأفضل في العالم، في الواقع، الأفضل في التاريخ”.

وختم “أود الفوز بدوري أبطال آسيا، ما زالت أمامنا مباراة الإياب أمام بيرسيبوليس الإيراني، خسرنا ذهابًا بهدف نظيف، لكن الأمر لم ينته، نريد الفوز بالكأس، واللعب في كأس العالم للأندية”.

وسئل عما إذا كان سيعتزل لو لم يفز باللقب هذا الموسم، فأجاب: “بنسبة 99% هذا هو الموسم الأخير لي، أعتقد أنني سأتجه لعالم التدريب، خاصة وأنني حصلت على أول رخصة تدريبية، لم يحن الوقت للإعلان، ولكن يبدو أن هذا ما سأفعله”.