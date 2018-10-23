ريفالدو: لا يوجد بديل لرونالدو و اصابة ميسي فرصة

يرى البرازيلي ريفالدو، لاعب برشلونة السابق، أنه لا يوجد أحد قادر على أن يحل محل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “بشكل مناسب” بين صفوف ريال مدريد.

وأكد لاعب برشلونة السابق، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية أن كريستيانو لاعب عظيم، ليس فقط بأهدافه، بل أيضا بشخصيته لأنه شخص يكره الخسارة. وكان له دور كبير في مساعدة زملائه بالفريق على أرض الملعب.

وقبل أيام على كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم بين ريال مدريد وبرشلونة، المقرر إقامته الأحد المقبل في الجولة العاشرة من الليغا، اعتبر ريفالدو أن الملكي يجب أن “يقلب الطاولة” على الوضع الذي يواجهه في أقرب وقت ممكن من أجل تهدئة الانتقادات، لكنه أكد أنه لا يعلم ما إذا كانت هذه هي اللحظة المناسبة لتغيير مدرب الفريق جولين لوبيتيغي.

وأوضح “لا أعلم ما إذا كانت هذه هي اللحظة لمناسبة لإقالته، لكن الحقيقة هي أن النتائج السيئة تزيد من كم الضغوط. سننتظر لنرى ما إذا كان لوبيتيجي قادرا على تغيير الأمور”.

وأضاف: “لوبيتيغي ترك منتخب إسبانيا لكرة القدم للحصول على هذه الفرصة في ريال مدريد، لكن الحظ لم يكن حليفه فيما يتعلق باللحظة التي جاء فيها، نظرا لأن النادي فقد أفضل لاعب لديه في نفس الصيف، وهو أمر يبدو أنه كان له تأثير كبير”.

وفي ظل إمكانية إقالة المدرب الإسباني، اعتبر ريفالدو أن الإيطالي أنطونيو كونتي قد يكون خيارا مثيرا للاهتمام، لأنه مدرب جيد يحظى بسمعة عظيمة ومثالي لناد مثل ريال مدريد.

وعن البرغوث الأرجنتيني الذي سيغيب عن الملاعب لنحو 3 أسابيع، بسبب تعرضه لكسر في ذراعه اليمنى أثناء مواجهة إشبيلية السبت الماضي بالجولة التاسعة من الليغا، أكد أن “برشلونة سيفتقد ميسي، فهو لاعب مدهش ويقدم بداية رائعة ويصنع الفارق ويتحمل مسؤولياته”.

واعتبر اللاعب البرازيلي المعتزل أن غياب ميسي “قد يمنح فرصة للاعبين آخرين لإظهار جودتهم في مباريات مهمة”، مضيفا أن كوتينيو وسواريز قد يكون لهما دور مهم في ظل غياب المهاجم الأرجنتيني.