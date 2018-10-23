سليماني وبن زية يستأنفان التدريبات الجماعية :

عاد لاعب الخضر إسلام سليماني ليتدرب مع مجموعة الفريق لأول مرة منذ الغياب عنها قبل لقاء الخضر ضد البينين، سليماني كان قد غاب بسبب هذه الإصابة عن لقاءي البينين وكذا لقاء سيفاس سبور في الدوري، الموقع الرسمي للنادي أظهر صور الحصة التدريبية التي ظهر فيها سليماني بشكل عادي مع المجموعة، لحساب ذات الحصة عاد الجزائري الآخر ياسين بن زية بشكل طبيعي وهو الذي عانى من إصابة طفيفة في الأيام الأخيرة.

عودتهما ستمنح الحلول الهجومية لكوكو

بعد عودتة الثنائي الجزائري لأجواء التدريبات الجماعية لنادي فينرباتشي التركي، سيكون الثنائي المذكور متاحا للمدرب فيليب كوكو وتحت تصرفه خلال لقاء الدوري الأوروبي، أين ينتظر أشبال كوكو مباراة صعبة وقوية تلك التي ستجمع النادي التركي بنادي أندرلخت البلجيكي يوم الخميس المقبل، حيث من المنتظر جدا أن يراهن مدرب فينرباتشي على إمكانات وخبرة لاعبيه الجزائريين الذين كانا قد تألقا في لقاءات البطولة قبل تاريخ الفيفا والتحاقهما بالمنتخب الوطني الجزائري تزامنا مع اللقاءات التصفوية لكأس أمم إفريقيا.

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