عبيد في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي :

رغم سقوط فريقه ديجون ضد ليل إلا أن الدولي الجزائري مهدي عبيد قدم مستوى مميز جدا وحصل على عطفا على ذلك على تقييم جد عال، موقع “صوفا سكور” أفرج يوم أمس عن تشكيلته المثالية للدوري الفرنسي وفيها مفاجأة بتواجد لاعب الخضر مهدي عبيد، الذي وبحسب الموقع قدم مستوى مميزا جدا في منصبه كوسط ميدان دفاعي واستحق التواجد مع الكبار رغم الخسارة، ونال عبيد تقييما وقدره 7.7 وهو تقييم من الأعلى في كل الجولة، يشار إلى أن عبيد كان صاحب الهدف الوحيد الذي سجله فريقه في لقاء ليل قبل أيام والذي انتهى بالخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد.

بلماضي قد يستعين به في تدعيم خط الوسط

رغم أنه لم يصل بعد لأحسن مستوياته إلا أن عبيد يقدم دائما مستوى ثابت وهو ما يجب أن يدفع بلماضي للاستعانة به، الناخب الوطني يعاني من تراجع مستوى خط وسطه وعبيد يبدو حلا جاهزا ولذلك وجب أن يمنحه الفرصة، وكان بلماضي قد همش عبيد بالكامل ولم يستدعه حتى ضمن مجموعة المعنيين بلقاء البينين الأخير، ورغم ذلك صرح الجزائري أنه سيعمل بقوة في الفترة الحالية من أجل العودة لقائمة المنتخب الوطني بمناسبة لقاء الطوغو الذي سيقام في الـ 18 من شهر نوفمبر المقبل.

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