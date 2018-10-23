عطال يتألق من جديد ويتفوق على أكبر مدافعي العالم :

نشر أمس موقع “هو سكورد” العالمي إحصائية قال فيها أن الدولي الجزائري ولاعب نيس الفرنسي يوسف عطال هو أحسن مدافع في أوروبا كلها، من حيث عدد المراوغات، وتفوق لاعب الخضر على كبار المدافعين في العالم بفضل نزعته الهجومية والتي ظهرت جليا في بداية الدوري .

عطال نجح في إتمام 27 مراوغة

بحسب موقع “هو سكورد” دائما فإن عطال نجح في القيام بـ 27 مراوغة ناجحة وهو عدد هائل لم يتمكن من تحقيقه حتى أفضل المراوغين في العالم وليس المدافعين فقط، وتفوق يوسف بذلك على كبار المدافعين في العالم في صورة مارسيلو، كارفاخال، ألفيس، أليكس ساندرو، كونسيلو، ماندي، لوك شو، ماركوس ألونسو، بيليرين، كيميش وغيرهم الكثير.

تأخر للمركز الثالث في قائمة أحسن المراوغين في الليغ 1

دائما بالحديث عن المراوغات كشف موقع “صوفا سكور” الخاص بالإحصائيات يوم أمس عن قائمة أحسن المراوغين في الليغ 1 الجولة العاشرة من الدوري، الجزائري يوسف عطال تأخر في الترتيب للمركز الثالث بعد أن ضيع المركز الثاني في الجولة الماضية، عطال نجح بحسب الموقع في القيام بأربع مراوغات ناجحة في اللقاء الواحد، وتأخر عطال عن زميله في النادي ألان سانت ماكسيمين ولاعب ران حاتم بن عرفة الذين احتلا المركز الأول والثاني بالترتيب.

أختير ثاني أحسن لاعب في لقاء مرسيليا الأخير

في سياق متصل مع تألق عطال ومنفصل عن جانب المراوغات، كشفت صحيفة “فرانس فوتبول” عن تقييمها للاعبي قمة الجولة العاشرة من الليغ 1 والذي جمع نيس بمرسيليا سهرة الأحد، عطال وكالعادة قدم مستوى مميزا واختير أحسن لاعب من جانب فريقه نيس وثاني أحسن لاعب في اللقاء ككل بعد حارس مرسيليا مانداندا، كل هذا رغم أن نيس خسر اللقاء بهدف وحيد من دون رد.

بداية موسم موفقة لمدافع الخضر

من دون أدنى شك، وعلى حسب الإحصائيات الموجودة فإن مدافع المنتخب الوطني الجزائري ونادي نيس الفرنسي قد حقق انطلاقة أكثر من رائعة مع ناديه هذا الموسم، وهو ما يؤكد بأن عطال الذي بات من الآن محل أنظار عدة أندية كبيرة سيتلقى عروضا جيدة مع نهاية الموسم الجاري إذا ما واصل على نفس المنوال.

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