غلام يعود أخيرا بعد غياب استمر لـ11 شهر :

أخيرا وبعد طول انتظار أعلن مدرب نادي نابولي كارلو أنشيلوتي عن عودة الدولي الجزائري فوزي غلام، الموقع الرسمي لنادي نابولي نشر عشية أمس قائمة اللاعبين الـ 21 المعنيين بلقاء البي أس جي سهرة غد الأربعاء، وتأتي عودة غلام مفاجئة نوعا ما لأن الصحافة الإيطالية، كانت تتوقع عودته في لقاء سهل من لقاءات الدوري، لكن أنشيلوتي كان له رأي آخر واستدعاه في واحد من أقوى لقاءات الموسم .

مشاركته مستبعدة وجلوسه على الدكة سيكون إنجازا

رغم استدعاء غلام للقاء الغد إلا أن مشاركته تبقى جد مستبعدة، فوزي غائب عن الملاعب منذ 11 شهر وثلاثة أسابيع ولقاء اليوم لن يكون أبدا فرصة جيدة لعودته حتى لو شارك كبديل، وبذلك فإن غلام سيكون في الدكة، حتى هذا الأمر قد لا يحدث لأن قائمة المعنيين بلقاء الغد وصلت لـ21 لاعبا وهو عدد كبير قد يقلص في وقت لاحق .

عاد في وقت مبكر وسيطمح للعب لقاء الطوغو

عودة غلام في هذا الوقت يقودنا للحديث عن لقاء المنتخب الوطني ضد نظيره الطوغولي في منتصف شهر نوفمبر، غلام سيملك الوقت الكافي للعودة والمشاركة وهو ما سيتيح له العودة لقائمة المنتخب، بلماضي بدوره سيتابع حالة غلام وسيعمل على إعادته في حال ملك الفرصة لذلك، يشار إلى أن غلام يملك 5 لقاءات ( باحتساب لقاء الغد ) حتى لقاء المنتخب الوطني ضد كل من باريس سان جرمان ذهابا وإيابا، بالإضافة للقاء الدوري ضد كل من روما، إيمبولي وجنوى .

وناس سيغيب عن ذات اللقاء

في الوقت الذي عرفت فيه قائمة نادي نابولي عودة غلام عرفت في المقابل غياب الجزائري الآخر آدم وناس، الموقع الرسمي للنادي لم يشر لأسباب واضحة لغياب اللاعب، وبهذا سيكون لقاء البي أس جي ثاني لقاء يغيب عنه وناس بعد أن كان قد غاب عن لقاء أودينيزي أيضا، والذي أقيم يوم السبت الماضي وعرف انتصار نابولي بثلاثية.

يعاني من إصابة عضلية

إذا كانت التقارير الرسمية لنابولي لم تفصح عن سبب غياب وناس ( في انتظار الندوة الصحفية لأنشيلوتي ) قالت صحيفة ” إل ماتينو” الإيطالية أن سبب غياب وناس هو إجهاد بدني كبير، “إل ماتينو” قالت أن وناس عاد من رحلة الجزائر بإجهاد عضلي كبير لذلك منحه الطاقم الطبي وقتا لأجل استعادة قدراته، ومن غير المستبعد أن يكون وناس مصابا إصابة عضلية وهو أمر ليس بالخطير، ويمكن أن يكون جاهزا للقاء روما يوم السبت المقبل.

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