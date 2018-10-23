غوارديولا : مانشستر سيتي غير مؤهل للفوز بدوري أبطال أوروبا

أكد المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه بحاجة لمزيد من الخبرة والحافز للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يستعد لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة قال غوارديولا: “لا يكفي القول أنك تريد تحقيق البطولة لتفوز بها، يجب أن تملك الخبرة وفي كل مباراة نحن نتعلم”.

وأضاف: “عليك أن تملك الحافز، الكل عليه أن يتشارك وحينما يحدث ذلك فأنت بحاجة لدفعة من الجميع، أعتقد أننا لازلنا لا نملك هذا الشعور”.

وواصل: “لقد ولدت في برشلونة وترعرت هناك، في بدايتي تعلمت أن الطريقة الوحيدة للنجاة هي تحقيق الفوز، ولكن تعلمت بالحياة حينما لا تفوز فالحياة تسير وأمامك فرصة آخرى”.

وأكمل: “حينما رأيت الفريق الموسم الماضي، شعرت بكل صدق أننا لسنا جاهزون، هذا ما شعرت به ولكن هذا لا يعنني ألا نقوم بالمحاولة”.

واستطرد: “نحن فريق جيد ولا يمكن نكران ذلك، ولكن يجب أن نملك شيئًا خاصًا ونحن لا نملكه بعد، ربما سيحدث ذلك مستقبلًا، في كل عام نحن نقترب ونتمنى حدوث ذلك قريبًا”.

وبسؤاله عما قاله للاعبيه عقب الخسارة أمام ليون في الجولة الأولى أجاب: “تعلموا مما حدث، دوري الأبطال بطولة ذات مستوى عالٍ، لذلك عليكم إدارك أن الأمور وإن بدت سهلة لا تكن كذلك في الحقيقة”.

وعن جاهزية دي بروين وميندي ووالكر قال: “طالما هم متواجدون هنا، فهم جاهزون”.