لاعبو سبارتاك موسكو يتمردون، يقيلون المدرب وهني في قفص الاتهام :

أعلنت إدارة نادي سبارتاك موسكو عن إقالة المدرب الإيطالي ماسيمو كاريرا، إقالة كاريرا كانت منتظرة بعد تراجع مستوى الفريق ونتائجه بشكل رهيب، وعللت الإدارة قرار الإقالة بضرورة التغير من أجل تعديل النتائج، وكانت أخبار رحيل كاريرا قد كثرت في الأيام الماضية حتى أن أسماء المدربين الذين سيخلفونه باتت معروفة وعلى رأسها الفرنسي لوران بلان، وبحسب الإعلام الروسي فإن رحيل كاريرا لم يكن بريئا، حيث قاد بعض اللاعبين حملة وتمردوا عليه لأجل إقالته وهو ما حصل، ومن دون أن تسمى لاعبين إلا أن الجزائري سفيان هني يبدو متهما رئيسيا، حيث يملك علاقة جد سيئة مع المدرب حتى أن الطرفين انتقدا بعضهما علانية كريرا في ندوة صحفية وسفيان هني على موقع التوصل الاجتماعي تويتر، لكن أيا كان السبب في رحيل كاريرا هني أم لاعب غير هني فإن الرحيل في حد ذاته سيصب في مصحة الجزائري الذي عانى كثيرا مع التقني الإيطالي كما أن هذا الأخير كان يرغب في تسريحه في الميركاتو الشتوي المقبل وإعادته صوب الدوري البلجيكي وهو أمر يبقى معلقا لغاية نهاية العام الحالي، وربما يبطل هني هذه الادعاءات بعودته للتألق.

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