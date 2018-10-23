ماندي: “سنذهب لميلان من أجل تحقيق الفوز”

أدلى لاعب الخضر ونادي ريال بيتيس عيسى ماندي بتصريحات للإعلام الإسباني تكلم فيها عن تراجع مستوى ونتائج الفريق، عيسى بدأ بالحديث عن سقوط الفريق ضد بلد الوليد سهرة الأحد، حيث قال: “أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب هذه الخسارة، كنا نرغب في تحقيق الفوز لكن الأمر لم يتح لنا، خلقنا عديد الفرص لكن مهاجمينا لم يتمكنوا من التسجيل، أنا متأكد أن مستوى لاعبي الخط الأمامي سيتحسن في قادم الأيام والأسابيع وسيسجلون الكثير من الأهداف، وكان ماندي قد شارك بديلا في لقاء بلد الوليد، حيث منحه المدرب بعضا من الراحة قبل اللقاء المهم ضد ميلان في منافسة الدوري الأوروبي بعد يومين .

“علينا تحسين أوضاعنا قبل لقاء ميلان المهم”

بعد ذلك تكلم ماندي عن اللقاءات المقبلة، ماندي قال أن منعرج الموسم سيكون في اللقاءات الخمسة المقبلة قبل فترة التوقف الدولي وخص هنا بالذكر لقاء ميلان ذهابا وإيابا في منافسة الدوري الأوربي، حيث قال:” علينا تغيير الأمر وتحسين وضعنا في غضون الأربعة أيام المقبلة، لدينا لقاء مهم ضد ميلان وسنذهب لهناك من أجل تحقيق الفوز” ويحتل رفقاء ماندي المركز الثاني في الترتيب خلف المتصدر ميلان وتحقيق الفوز في اللقاء المقبل إن حدث سيعني أن التأهل بات على بعد نقطة واحدة فقط.

مرتبط