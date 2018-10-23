محرز يلاقي شختار وعينه على مواصلة التألق :

تنقل نادي مانشستر سيتي سهرة الأحد لأوكرانيا للقاء نادي شختار ضمن ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، اللقاء سيكون فرصة ممتاز للاعب الخضر رياض محرز من أجل مواصلة التألق، حيث قدم مؤخرا مستوى كبير في لقاءات ليفربول (رغم تضيع ركلة الجزاء) ولقاء بيرنلي واستمرار تألقه سهرة اليوم سيعني تثبيت مكانه كأساسي، وأظهرت الصور التي وضعها الموقع الرسمي للسيتي محرز وهو في قمة السعادة ما يؤكد ارتياحه نفسيا واندماجه بشكل كامل مع فريقه الجديد، يشار إلى أن رياض مازال يبحث عن أول ظهور له كأساسي في دوري الأبطال، حيث شارك بديلا في أول جولتين ضد كل من ليون وهوفنهايم.

هدفه ضد بيرنلي اختير الأحسن في الجولة الماضية للدوري

في سياق الحديث عن تألق محرز دائما اختير هدفه ضد بيرنلي كأجمل هدف في الدوري بحسب الإعلام الإنجليزي، هدف رياض كان الأجمل وتفوق على أهداف كثيرة جميلة من قبيل هدفي الألماني اندرلي شورلي لاعب فولهام وهدف الفرنسي إيتيان كابو لاعب واتفورد، وتأتي الإشادة برياض واختيار هدفه كأحسن هدف في الجولة كجرعة معنوية قوية قد تسهم مستقبلا في تقديمه للمستويات التي سبق وقدمها مع ناديه السابق ليستر سيتي خاصة موسم التتويج باللقب.

لاعب الخضر يريد مواصلة إقناع غوارديولا

يسعى مهاجم المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز لمواصلة إقناع مدربه الاسباني في نادي مانشيستر سيتي الانجليزي بيب غوارديولا حتى يكسب ثقته أكثر فأكثر، من أجل الظفر بمكانة أساسية ودائمة بعد انطلاقته العرجاء منذ التحاقه بنادي السيتيزنس مطلع الموسم الجاري، حيث كان أداء رياض قد خلف وراءه إشادة واسعة من قبل المحليين الرياضيين الانجليز، وجماهير النادي وحتى التقني الاسباني الذي أشاد كثيرا بالوجه الذي ظهر به لاعبه في لقاء الجولة الماضية من البريمرليغ.

..والحفاظ على علاقته الجيدة بأنصار النادي

كما سيسعى دائما مهاجم المنتخب الوطني الجزائري للحفاظ على علاقته الجيدة مع أنصار النادي الانجليزي مان سيتي الذين كانوا غاضبين على أدائه من قبل، بل وأن العديد منهم كان قد شكك في نجاح الصفقة الأغلى في تاريخ السيتيزنس والتي كانت من نصيب الدولي الجزائري بإصرار من المدرب بيب غوارديولا منذ حوالي سنة كاملة من الآن، أين وضع بيب اسم محرز ضمن أهدافه وأولويات استقدامات النادي الأزرق السماوي.

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