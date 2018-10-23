نجم تشيلسي الشاب يُسرب دليل تجديد عقد هازارد :

فجر النجم الشاب كالوم هدسون اودوي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي الشاب مفاجأة قوية وسعيدة لجماهير الفريق حينما قام بنشر فيديو خاص عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” تخص النجم البلجيكي إيدن هازارد والذي تلقى عرضاً من ناديه لتجديد تعاقده.

ويُعد هازارد واحد من أبرز اللاعبين المطلوبين بنادي ريال مدريد الإسباني وإرتبط إسمه وبقوة للإنتقال للنادي الملكي لاسيما وأن رغبة اللاعب البلجيكي نفسه هي ارتداء قميص الميرنغي خلال مسيرته وقام بالاعلان عن ذلك علانية.

وأكدت الصحف خلال الفترة الماضية بأن نادي تشيلسي قد قام بالتقدم بعرض جديد لهازارد من أجل تجديد عقده مع البلوز والذي سوف ينتهي بحلول صيف عام 2020 حيث قامت الإدارة بعرض راتب كبير على اللاعب بالعقد الجديد من أجل اغراؤه للبقاء بصفوف الفريق.

وعلى الرغم من رغبة اللاعب القوية بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد إلا أنه لا يريد انهاء علاقته بالبلوز بصورة سيئة حيث أكد أنه في حالة بقاؤه بصفوف الفريق لن يكون حزيناً وأنه لن يقوم بتصدير الضغط على الإدارة من أجل الرحيل وسيكون سعيداً في حالة البقاء.

وتألق هازارد بصورة ملفتة للنظر رفقة نادي تشيلسي هذا الموسم حيث سجل 8 أهداف بجميع المسابقات حتى الأن وسجل 7 أهداف ببطولة الدوري الإنجليزي تحت قيادة ماوريسيو ساري هذا الموسم بالإضافة الى قيادته للفريق لعدم تلقي أي خسارة حتى الأن.

ويحتل هازارد مكانة كبيرة داخل قلوب مشجي نادي تشيلسي الإنجليزي حيث أكدت التقارير الصحفية بأن أحد الجماهير قد قام بانفاق 7000 جنيهاً إسترليني لصناعة راية خاصة للاعب من أجل تكريمه والتي شوهدت بمقر تدريبات الفريق قبل مباراة البلوز أمام مانشستر يونايتد والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وقام هدسون أودوي بنشر فيديو عبر “ستوري” حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام صدر من خلاله الاعتقاد لدى الجماهير بأن إيدن هازارد في طريقه لتوقيع عقد جديد مع نادي تشيلسي رفقة أودوي نفسه الذي اقترب من تجديد عقده أيضاً.



وأظهر الفيديو إيدين هازارد داخل غرفة الصحافة داخل الملعب بمقر تدريبات الفريق في كوبهام أمام الكاميرات حيث ظهر وكأنه يضحك ويمزح رفقة أودوي أثناء عرض الصور الخاصة به.

وعلى الرغم من العلامات التي أظهرها أودوي من خلال الفيديو بإقتراب تجديد عقد هازارد مع تشيلسي فإن العديد من الصحف العالمية لم ترجح بأن هازارد قد تواجد بغرفة الصحافة من أجل توقيع عقد جديد رفقة فريقه”.



وبررت الصحف هذا الموسم بأن نادي تشيلسي نفسه لا يريد تسريب أي خبر مسبق عن تجديد عقد اللاعب قبل الإعلان رسمياً عن التوصل لإتفاق معه مما يعني بأنه لم يكن من الممكن السماح لأودوي بإلتقاط الفيديو ونشره وهازارد في طريقه لتجديد العقد.