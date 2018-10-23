هدّاف كأس العالم: حلمي هو اللعب بقميص ريال مدريد

عبّر مهاجم فريق تشارليروا البلجيكي، فيكتور أوسيمهين، عن رغبته في ارتداء قميص ريال مدريد الإسباني في أحد الأيام، على طريقة إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي قبل عدة أسابيع.



اللاعب النيجيري البالغ من العمر 19 عامًا، يعتبر في الوقت الراهن أحد أبرز مواعب الدوري البلجيكي ويلقى اهتمامًا كبيرًا من قبل كبار القارة لضمه والظفر بخدماته على غرار توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

“نادي أحلامي هو ريال مدريد، بمشيئة الله سوف ألعب لهم يومًا ما لأنه في كرة القدم كل شيء جائز”، هذا ما قاله فيكتور للتليفزيون البلجيكي في إحدى المقابلات الصحفية.

وأكمل حول طموحه “في السنوات القادمة أتمنى أن أصبح أحد أفضل مهاجمي أوروبا، يُقال أن المهاجمين ينبغي أن يكونوا أنانيين لكنني سأمرر الكرة لزميلي إن كان في وضع أفضل مني، ما يهم أولًا هو مصلحة الفريق”.



ويلعب فيكتور في صفوف تشارليروا بنظام الإعارة من النادي الألماني فولفسبورغ الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2020، ويمتلك في جعبته خمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين منذ انطلاقة الموسم.

وانضم اللاعب الذي كان يبيع الجرائد في نيجيريا قبل 3 سنوات، إلى فولفسبورغ صيف 2017 قادمًا من النادي المحلي النيجيري سترايكرز في صفقة بلغت قيمتها المادية 3 ملايين ونصف المليون يورو، عمليًا فإنه انضم عام 2016 لكنه انتظر عامًا إضافيًا لبلوغ الـ 18 وإبرام عقد احترافي.



المهاجم النيجري كان قد تألق خلال منافسات كأس العالم للشباب 2015 لأقل من 17 عامًا مع منتخب بلاده، مُتحصلًا على لقب هدّاف البطولة وغاديًا أول لاعب في تاريخ تلك الفئة الذي يحرز في جميع المباريات.