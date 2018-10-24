آرسنال يتطلع لتدعيم صفوفه من برشلونة :

يستهدف آرسنال الإنجليزي، تعزيز صفوفه بصفقة جديدة من نظيره برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “سبورت”، فإن البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، لاعب برشلونة، مطلوب في المدفعجية، نظرًا لسرعته وأسلوبه في اللعب، الذي يتناسب مع طريقة أوناي إيمري، مدرب آرسنال.

وأضافت الصحيفة “إيمري يرى أن مالكوم سيكون إضافة قوية لهجوم آرسنال، بجانب مسعود أوزيل وهنريك مخيتريان وبيير أوباميانغ”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، قد يمنح فرصة المشاركة لمالكوم، بعد إصابة ليونيل ميسي، وربما يظهر اللاعب البرازيلي خلال مواجهة إنتر ميلان، اليوم الأربعاء.

وأتمت الصحيفة “إذا استمر وضع مالكوم الحالي، بعدم الحصول على الفرصة حتى الشتاء المقبل، يمكن للنادي واللاعب التوصل لاتفاق حول خروجه مُعارًا في جانفي المقبل”.

ولم يشارك مالكوم سوى مرتين مع البارسا، منذ قدومه في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من بوردو الفرنسي، بواقع 6 دقائق أمام بلد الوليد، و19 دقيقة ضد ليغانيس.