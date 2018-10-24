السيتي يضرب بثلاثية أمام شاختار ومحرز يواصل الإقناع :

تمكن نادي مانشستر سيتي بالفوز على نادي شاختار دونيست الأوكراني سهرة أمس في إطار الجولة الثالثة من الشومبيونز ليغ في المباراة التي انتهت لمصلحة أشبال بيب غوارديولا بثلاثة كاملة ونظيفة، وهي الثلاثية التي كانت لنجم المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز لمسة فيها، حيث أدى مهاجم الخضر مباراة جيدة تحصل فيها على تنقيط ممتاز، سيسمح له من دون أدنى شك بكسب ثقة التقني الإسباني خلال التحديات القادمة التي تنتظر “السيتيزنس”.

لاعب الخضر دخل أساسيا وشارك طيلة اللقاء

دخل مهاجم المنتخب الوطني الجزائري في صفوف نادي مانشيستر سيتي الانجليزي رفقة التشكيلة الأساسية التي راهن عليها المدرب بيب غوارديولا منذ بداية المباراة إلى غاية انتهائها، ليكون بذلك محرز قد شارك في ثالث مواجهة كاملة منذ التحقاه بالنادي الانجليزي المان سيتي صيف السنة الجارية، قادما من ليستر سيتي.

أدى مباراة جيدة وقدم تمريرة حاسمة

هذا وقد أدى مهاجم الخضر رياض محرز مباراة أقل ما يقال عنها أنها جيدة سهرة أمس، حيث قام بالعديد من المحاولات على الجهة اليسرى لحارس نادي شاختار الأوكراني، كما منح كرات جيدة لزملائه لم تستغل جيدا ماعدا واحدة منها حولها زميله سيلفا لهدف، لواصل بذلك نجم المنتخب الجزائري تألقه مع ناديه الانجليزي بعد بداية عرجاء كادت تؤثر على مشوار لاعب الخضر مع ناديه الجديد الذي التحق بصفوفه مع بداية الموسم الجاري.

موقع هوسكورد منحه علامة 7.6

الأداء الجيد الذي ظهر به رياض محرز سهرة أمس في منافسة رابطة أبطال أوروبا، جعله محل إشادة كبيرة من قبل جماهير النادي وكذا المدرب بيب غوارديولا، خاصة وان محرز كان قد حصل على تنقيط جيد من قبل موقع هوسكورد المختص في الإحصائيات والذي منح رياض علامة 7.6 وهو خامس أحسن علامة للاعبين الذين كانوا متواجدين فوق أرضية الملعب في لقاء سهرة أمس.

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