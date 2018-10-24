بلايلي هداف ويتأهل إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا :

قطع نادي الترجي التونسي تأشيرة التأهل إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا على حساب نادي بريميو دي أغوستو الأنغولي، فبعد انتهاء لقاء الذهاب بخسارة التونسيين بهدف دون رد، تمكن رفقاء المهاجم الجزائري يوسف بلايلي من قلب الطاولة في لقاء العودة، الذي لعب مساء أمس على أرضية ملعب رادس وفازوا برباعية مقابل هدفين مكنتهم من التواجد في المشهد النهائي لأقوى منافسة في القارة السمراء، من جانب الترجي كان الجزائري بلايلي حاضرا في التشكيلة الأساسية، وحاضرا في قائمة الهدافين بعد أن سجل الهدف الأول في المواجهة عن طريق ضربة جزاء وهو الهدف الثاني له في المنافسة.

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