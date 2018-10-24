بلفوضيل أساسي ويتعادل في ملعبه أمام أولمبيك ليون :

شارك مهاجم المنتخب الوطني الجزائري إسحاق بلفوضيل سهرة أمس في لقاء ناديه هوفنهايم الألماني الذي جمعه بالضيوف من ليل الفرنسي في إطار الجولة الثالثة من رابطة أبطال أوروبا للمجموعة السادسة، حيث اعتمد مدرب النادي الألماني على مهاجم الجزائري منذ بداية المواجهة التي لم يتمكن فيها بلفوضيل من ترك بصمته في هذا اللقاء الذي انتهى على نتيجة التعادل الإيجابي ثلاثة أهداف لكل فريق.

بلفوضيل لم يقدم الكثير في هذا اللقاء

لم يقدم المهاجم الجزائري في نادي هوفنهايم الألماني إسحاق بلفوضيل الكثير في مباراة أمس، التي ظهر فيها بأداء باهت حيث ساهم كثيرا في استرجاع الكرات على القيام بدوره الهجومي وهز شباك الخصم، فبالرغم من الثقة التي وضعها فيه مدرب النادي الألماني بوليان تاغلزمان، إلا أن مهاجم الخضر كان بعيدا عن مستواه الحقيقي ولم يكن على قدر الثقة التي وضعها فيه مدربه.

غادر قبل 10 دقائق من نهاية المباراة وترك فريقه متأخرا في النتيجة

غادر المهاجم الجزائري إسحاق بلفوضيل قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق كاملة وتحديدا في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة تاركا مكانه لزميله ستيفن زبير، حيث ترك إسحاق ناديه متأخرا في النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين اثنين فقط، قبل أن يعود زميله كاسي ودي ليرا ليعدل النتيجة في الدقيقة الـ90 من عمر المواجهة التي انتهت بثلاثة أهداف لكل فريق.

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