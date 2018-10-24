بن طالب يواجه غلطة سراي في غياب فيغولي :

سيكون اليوم نادي شالك الألماني على موعد مع لقاء بأهمية كبيرة جدا في إطار الجولة الثالثة من رابطة أبطال أوروبا والتي يتنقل فيها إلى تركيا لمواجهة صاحب الأرض والجمهور نادي غلطة سراي، حيث يهدف النادي الملكي للبقاء في صدارة المجموعة التي يتقاسمها حاليا مع بورتو البرتغالي بأربع نقاط، بالمقابل يهدف النادي التركي إلى تحقيق الفوز الثاني له واقتناص الصدارة. لقاء اليوم سيعرف تواجد الدولي الجزائري نبيل بن طالب بنسبة كبيرة جدا في التشكيلة الأساسية لشالك، عقب الأداء الكبير في لقاء الجولة الماضية من البطولة رغم الخسارة، في حين فإن مواطنه وزميله في المنتخب سفيان فيغولي، لن يكون معنيا بالمواجهة عقب تعرضه لإصابة ستبعده لفترة عن الميادين.

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