بونجاح هداف ويفشل في التأهل إلى نهائي رابطة الأبطال :

أخفق نادي السد القطري في تحقيق “الريمونتادا” وقلب الطاولة على مضيفه نادي بيرسبوليس الإيراني في إياب نصف نهائي رابطة أبطال آسيا، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بخسارة السد على أرضه وأمام جماهير بهدف يتيم، فرغم أن النادي القطري دخل بقوة في لقاء أمس وتمكن من افتتاح باب التسجيل عن طريق مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح بعد 17 دقيقة لعب فقط، غير أنه لم يتمكن من الحفاظ على التقدم وتمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة عند الدقيقة 49 عن طريق سياك نعمتي وهو تعادل استمر حتى صافرة النهاية مانحا الإيرانيين بطاقة التأهل إلى النهائي.

سيتوج بجائزة هداف المنافسة

بعد أن تمكن المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح من تسجيل هدف فريقه الوحيد في اللقاء، يكون قد رفع رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا مبتعدا في الصدارة بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه يوسف العربي، الذي ودع المنافسة في ربع النهائي وهو ما سيسمح للجزائري من التتويج بلقب هداف رابطة أبطال آسيا، خاصة أن الأندية التي لا تزال في المنافسة لا تملك هدافين قريبين من ابن وهران.

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