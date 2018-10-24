تشيلسي يربط ألونسو بعقد طويل الأمد ز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تمديد بقاء نجمه الإسباني ماركوس ألونسو، لخمس سنوات قادمة، تنتهي في صيف 2023.

وقال ألونسو (27 عاما)، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: “أنا سعيد جدًا بالبقاء هنا لفترة أطول، والاستمرار باللعب في أحد أفضل الفرق في العالم. لقد كنت هنا لموسمين وأتطلع للمزيد”.

وقالت المديرة الرياضية للنادي، مارينا غرانفوسكايا: “نحن سعداء بتجديد عقد ماركوس ألونسو. في الموسمين الماضيين تطور بشكل كبير، وأصبح لاعبا مهما للنادي”.

وتابعت “لقد ساعدنا على الفوز بالدوري الإنجليزي، وأصبح لاعبًا دوليًا مع منتخب بلاده”.

ويلعب ألونسو في عدة مراكز في الجانب الأيسر من الملعب، وظهر للمرة الأولى مع البلوز في الفوز على ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان أول ظهور له في الدوري الإنجليزي أمام هال سيتي، وأصبح أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يحقق الفوز في أول 14 مباراة أساسية له مع فريق واحد.

وخاض ألونسو 92 مباراة مع البلوز حتى الآن، سجل فيها 15 هدفا.