تشيلسي يكافئ لاعبه برفع راتبه الأسبوعي :

يتطلع نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى تجديد عقد لاعبه، خلال الفترة المقبلة، من أجل رفع راتبه الأسبوعي، وضمان بقائه لأطول فترة ممكنة في ملعب ستامفورد بريدج.

وقال صحيفة “ذا صن”، إن تشيلسي يسعى لتجديد وتحسين عقد المدافع الألماني أنطونيو روديجر، مع رفع راتبه الأسبوعي إلى 100 ألف جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من بقاء 3 سنوات في عقد روديجر، لكن إدارة البلوز تريد تحفيز اللاعب، الذي نجح في تكوين ثنائي دفاعي صلب، مع زميله ديفيد لويز.

وساهم روديجر، في تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-2، السبت الماضي، في البريميرليغ، حيث سجل الهدف الأول للبلوز.

ولم يكن روديجر، عضوًا فاعلًا في الفريق تحت قيادة مدربه السابق أنطونيو كونتي، لكنه لعب دورًا محوريًا مع المدير الفني ماوريسيو ساري.