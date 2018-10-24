رئيس ريفر بليت يغلق الهواتف في وجه برشلونة :

رد رودولفو دونوفريو، رئيس نادي ريفر بليت الأرجنتيني، على الأنباء التي تشير إلى اهتمام برشلونة، بلاعب الفريق، إزكويل بلاسيوس.

وكانت تقارير صحفية سابقة أكدت أن العملاق الإسباني راقب اللاعب صاحب العشرين عاما، في مباراة الفريق فجر اليوم، أمام غريميو البرازيلي، في كأس ليبرتادوريس.

وقال دونوفريو بحسب شبكة فوكس سبورت: “سوف أغلق كل الهواتف. سأفعل أي شيء لكي لا يرحل إزكويل، فهو صغير جدًا”.

واختتم “لم يتصل أحد بنا بشأن بلاسيوس. نحن نعلم أن هناك أشخاص من أندية مختلفة يراقبون لاعبي ريفر بليت وغريميو، ونعتقد أن بلاسيوس أحد أهدافهم”.