رئيس نابولي يضع شرطا وحيدا لعودة كافاني :

أكد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، أن إدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان، سيكون مهاجما مثاليًا مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

وقال دي لورينتيس، بحسب صحيفة “كوريري ديللو سبورت”: “كافاني دائمًا في قلبي. حصلت عليه من باليرمو وأخذته إلى نابولي”.

وأضاف “معنا تعلم كيف يكون مهاجمًا حقيقًيا. كان دائمًا يسجل أكثر من 30 هدفًا في كل موسم. لقد مثل نابولي جيدًا، حتى في دوري أبطال أوروبا. نحن دائمًا أصدقاء”.

وتابع “إنه بطل. في نابولي الأبواب مفتوحة له. اليوم الذي يوافق فيه كافاني على تقليل راتبه، ويقرر العيش مع طفليه، سيكون مرحبا به”.

وختم “مع أنشيلوتي سيكون المهاجم المثالي. المشكلة هي أنه بالنسبة للاعبين، يكون الفريق في قلبهم، لكن الأموال في أيديهم. في بعض الأحيان لم نتفق، لكني لم أكن غاضبًا منه”.