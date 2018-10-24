رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لفيرجسون

وجَّه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم جوفنتوس، رسالة مؤثرة للمدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون.

ونشر رونالدو، صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعه بفيرغسون صباح اليوم، وكتب: “مدرب عظيم وفوق كل هذا رجل رائع. علمني الكثير من الأشياء داخل وخارج الملعب. من الرائع رؤيتك في صحة جيدة.”

وعاد رونالدو، أمس، إلى ملعب أولد ترافورد، وشارك في فوز جوفنتوس على مانشستر يونايتد (1-0)، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

وهذه هي المرة الثانية التي يعود فيها رونالدو لمواجهة فريقه القديم، بعد مواجهته مع ريال مدريد في عام 2012، لكنه فشل هذه المرة في إحراز أهداف في مانشستر يونايتد.

يذكر أنَّ جوفنتوس يتصدر مجموعته بدوري الأبطال بـ9 نقاط، متقدمًا على مانشستر يونايتد صاحب الـ4 نقاط.