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زرواطي يرد على عقوبات الرابطة ويتهم زطشي مجددا :

24 أكتوبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الرابطة المحترفة الأولى, الكرة الوطنية, ملاعب العالم 144 زيارة

رد رئيس نادي شبيبة الساورة زرواطي على العقوبات التي أعلنت عنها لجنة الانضباط في حقه، والتي حرمته من ممارسة أي نشاط رياضي طيلة الستة أشهر القادمة، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقها الناطق الرسمي لنادي شبيبة الساورة في حق رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بسبب البداية الصعبة لفريقه وتسبب الحكام في تحديد نتائج ناديه حسب اتهامات زرواطي دائما، الذي أكد بأن هذه العقوبات غير عادلة وجاءت بقرارات فوقية من الاتحادية.

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