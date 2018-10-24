رد رئيس نادي شبيبة الساورة زرواطي على العقوبات التي أعلنت عنها لجنة الانضباط في حقه، والتي حرمته من ممارسة أي نشاط رياضي طيلة الستة أشهر القادمة، وذلك على خلفية التصريحات التي أطلقها الناطق الرسمي لنادي شبيبة الساورة في حق رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بسبب البداية الصعبة لفريقه وتسبب الحكام في تحديد نتائج ناديه حسب اتهامات زرواطي دائما، الذي أكد بأن هذه العقوبات غير عادلة وجاءت بقرارات فوقية من الاتحادية.
الرئيسية / آخر الأخبار / زرواطي يرد على عقوبات الرابطة ويتهم زطشي مجددا :
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