سوداني في أفضل رواق لتعويض فيغولي أمام الطوغو :

عقب الإصابة التي تعرض لها لاعب الخضر سفيان فيغولي مع ناديه غلطة سراي والتي تقول الصحافة التركية أنها ستبعده عن الميادين لأربعة أسابيع كاملة، وفي حال تأكد ذلك فاللاعب لن يكون حاضرا بصفة رسمية في لقاء الجولة الخامسة من التصفيات والمقرر يوم 18 نوفمبر في الطوغو، ما يعتبر بمثابة ضربة قوية للخضر وللناخب الوطني جمال بلماضي الذي سيجد نفسه يفتقد خدمات أحسن لاعب في اللقاء الأخير أمام البنين، غير أن تواجد بعض الحلول سيخفف من الصدمة وبإمكان الطاقم الفني الاعتماد على لاعبين آخرين جاهزين لتعويض فيغولي.

عاد للمنافسة وبلماضي يريد رؤيته أيضا

بعد أن غاب عن تربصين متتالين للخضر بداعي الإصابة التي تعرض لها مع ناديه نوتينغهام فوريست الإنجليزي سيكون بإمكان المهاجم هلال العربي سوداني جديد المنتخب الوطني خلال تربص نوفمبر بنسبة كبيرة جدا من أجل تعويض فيغولي المصاب، وحتى إن كان فيغولي متواجدا فبلماضي يرغب في اكتشاف ابن الشلف السابق وثاني هداف للمنتخب في الوقت الحالي، كما أنه ورقة مهمة جدا في مجموعة الخضر وبإمكانه تقديم الكثير بفضل خبرته، فسوداني في حال استعاد نغمة المنافسة خلال اللقاءات القادمة سيكون أساسيا في لقاء الطوغو بنسبة كبيرة جدا.

ما قدمه وناس خلال دقائق في صالحه



ثاني لاعب سيكون حل مثاليا لغياب فيغولي وأحسن معوض له في التشكيلة الأساسية هو مهاجم نابولي الإيطالي آدم وناس الذي قدم أوراق اعتماده لدى المدرب بلماضي ودون اسمه في حساباته الفنية خلال الدقائق التي لعبها في البينين، والتي أكد فيها أنه لاعب يمكن الاعتماد عليه كأساسي مستقبلا، وليس فقط كبديل بالنظر إلى قوته الهجومية وتأقلمه مع ظروف القارة السمراء وهو حل أكثر من مميز لبلماضي إن أراد الاعتماد عليه في الطوغو.

خيارات أخرى بالجملة وتعويض فيغولي ليس إشكالا

إلى جانب كل من سوداني ووناس يملك الناخب الوطني العديد من الخيارات الهجومية وحتى في وسط الميدان من أجل تعويض فيغولي الغائب، فحتى إن كانت مواصفات فيغولي وطريقة لعبه مع المنتخب لا تتوفر في كامل اللاعبين، إلا أن بلماضي بإمكانه الاعتماد على لاعبين آخرين بمقدورهم سد الفراغ وربما تقديم مستوى أحسن.

مرتبط