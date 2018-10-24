غلام سيكتفي بالجلوس في المدرجات اليوم :

بعد أن دون المدرب كارلو أنشيلوتي اسمه ضمن قائمة اللاعبين المعنية بالسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس لمواجهة باريس سان جيرمان لحساب الجولة الثالثة من رابطة أبطال أوروبا اليوم، كشفت جريدة لاغازيتا ديلو سبور الإيطالية أن تواجد المدافع الدولي الجزائري فوزي غلام في قائمة نابولي لهذه المواجهة، لا يعني أبدا أنه سيكون حاضرا في قائمة اللقاء، بل سيكون مكانه في المدرجات رفقة الحارس ميرت على أن تكون عودته تدريجيا إلى الميادين، بما أنه عائد من إصابة خطيرة أبعدته قرابة 11 شهرا عن المنافسة.

عودته منتظرة أمام روما الأسبوع القادم

رؤية غلام يعود إلى جو المنافسة في لقاء رسمي قد تكون بموجب لقاء الجولة العاشرة من الكالتشيو الإيطالي الذي سيستقبل فيه نادي نابولي الضيف روما، وحتى إن لم يلعب سيكون في على مقاعد البدلاء بما أن اللقاء قوي جدا ونقاطه مهمة لنادي الجنوب الإيطالي والمدرب أنشيلوتي لن يغامر بإشراك غلام في لقاء بقوته، وهو ما قد يؤخر عودته حتى اللقاء الذي بعده، حيث يستقبل نابولي نادي إمبولي.

هل ستكون عودته للخضر في تربص الطوغو؟

عودة غلام إلى التدريبات الجماعية لنابولي بعد التخلص من الإصابة ليس كافية للعودة من جديد إلى المنتخب الوطني، الذي ابتعد عنه منذ مدة طويلة جدا واستدعاؤه من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي للتربص القادم، والذي يسبق لقاء الطوغو المقرر يوم 18 نوفمبر قد يمر عبر مشاركة غلام في اللقاءات القادمة لفريقه التي تسبق التربص، فنابولي سيواجه كل من روما، إمبولي وجنوى قبل انطلاق التربص ومشاركة غلام في لقاءين فقط قد يشفعان له بالعودة من جديد إلى المنتخب، ولو أن الأمر يبقى صعبا وقد يتأخر حتى شهر مارس من العام القادم.

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