غوارديولا: لعبنا أفضل شوط في 3 مواسم

وجه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إشادة خاصة بأداء لاعبيه في أول 45 دقيقة، خلال الانتصار (3-0)، خارج أرضه أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، واعتبره أفضل أداء للفريق منذ توليه المسؤولية.

وبدأ سيتي مسيرته في دوري الأبطال بالخسارة على أرضه أمام أولمبيك ليون، لكنه تعافى وفاز على هوفنهايم الألماني، قبل أن يسيطر على شاختار ويحقق فوزا مستحقا بفضل هدفي ديفيد سيلفا واميريك لابورت في الشوط الأول والبديل برناردو سيلفا بالشوط الثاني.

وقال غوارديولا الذي تولى تدريب سيتي قبل بداية موسم 2016-2017 للصحفيين “شوطنا الأول هو أفضل شوط أول لنا في آخر 3 مواسم”.

وأضاف “صنعنا الكثير من الفرص ولم يصنع المنافس الفرص حتى قرب الوصول إلى الدقائق الأخيرة. تعرضنا لضغط كبير بعد الخسارة أمام ليون لكننا الآن في موقف جيد. نستطيع التحكم في مصيرنا”.

وبعد هذا الفوز بات سيتي يتصدر المجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن ليون صاحب المركز الثاني.