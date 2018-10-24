ليون يريد براهيمي مقابل 6 ملايين أورو :

كشفت العديد من التقارير الإعلامية الفرنسية أمس أن نادي ليون دخل صف الأندية الراغبة في ضم الدولي الجزائري ياسين براهيمي ونجم نادي بورتو البرتغالي، والاستثمار في وضعه الحالي مع الإدارة بعد أن رفض تجديد عقده مع الفريق والذي ينتهي صيف 2019 ما يعني انه سيكون حر في اختيار وجهته الجديدة شهر جانفي القادم دون تدخل إدارة بورتو ولا استفادتها ماليا، وبدخول ليون الفرنسي تتسع قائمة الأندية الراغبة في ضم الجزائري بعد أن أعرب ناديا العاصمة روما على رغبتهما في ضمه إضافة إلى نادي بيشكتاش التركي وأندية إنجليزية أخرى.

يريده لتعويض فقير وينوي إغراء بورتو بستة ملايين أورو

بحسب ذات التقارير فإن رغبة إدارة الرئيس جون ميشال أولاس في التعاقد مع ابن المنيعة، جاءت لتعويض رحيل الفرنسي نبيل فقير إلى ليفربول والمنتظر في الميركاتو الشتوي الحالي مقابل 65 مليون أورو، فليون يريد اللعب على أوتار إدارة بورتو وإغرائها بـ6 ملايين أورو لبيع براهيمي في الشتاء أحسن من أن يرحل مجانا وهو مبلغ ترى فيه إدارة النادي الفرنسي جيد جدا للاعب على أبواب الرحيل، ولن يجد الجانب البرتغالي أحسن منه في الوقت الحالي، خاصة أن كل الأندية تريد التعاقد مع اللاعب صيفا وإخراج بورتو من الصفقة.

2.7 مليون أورو راتب سنوي لإقناع براهيمي

تحضير نادي ليون لعرض قيمته 6 ملايين أورو لإقناع إدارة بورتو ببيع عقد اللاعب الذي ينتهي في الصيف القادم، يقابله تجهيز راتب سنوي قدره 2.7 مليون أورو للاعب الخضر وهو راتب يبقى جد محترم وأكثر بكثير مما عرض عليه من نادي لازيو بحسب الإعلام الإيطالي الذي يراهن على مليوني أورو كراتب لبراهيمي مع التعاقد معه صيفا، بالمقابل فإن لاعب غرناطة السابق يدرك أنه بإمكانه الظفر براتب أكبر من الفرق الإنجليزية التي قد تعود لطلبه في صورة إيفرتون وواست هام وحتى في تركيا قد ينال أكثر من ثلاثة ملايين أورو.

براهيمي لن يعود إلى فرنسا في الوقت الحالي

حتى وإن كان عرض ليون لم يصل بعد إلى مرحلة الجد، إلا أن الأكيد أن براهيمي سيرفضه لو وصله بشكل رسمي بما أن العودة من جديد إلى البطولة الفرنسية خارج حسابات براهيمي، الذي ينوي الانتقال إلى بطولة أقوى منها وهدفه يبقى البريمرليغ، كما أن ياسين عبر في عديد من التصريحات الإعلامية عن الظلم الذي يتعرض له أبناء الجالية والعنصرية التي تطالهم.

الإعلام البرتغالي يتحدث عن اتفاق وشيك لتجديد العقد

كشفت مواقع مقربة من نادي بورتو أن إدارة الفريق ستتوصل في الأيام القليلة القادمة إلى اتفاق مع وكيل أعمال الجزائري من أجل تجديد عقده، وستعمل فقط على تخفيض مطالبه المالية وستبقى تناور لإقناعه بذلك رغم أنها تتواجد في موقف ضعف وستكون الخاسر الأول لو رحل براهيمي مجانا في الشتاء.

يواجه لوكوموتيف في رابطة الأبطال

بعيدا عن اهتمام ليون بالدولي الجزائري، يواجه اليوم نادي بورتو نادي لوكوموتيف موسكو في روسيا لحساب الجولة الثالثة من رابطة أبطال أوروبا عن المجموعة الرابعة، وهو اللقاء الذي ينوي الضيوف القادمون من البرتغال الفوز فيه للبقاء في صدارة المجموعة بعد تحقيقهم لفوز وتعادل في اللقاءين الماضيين، من جانب الدراغاو تبقى مشاركة براهيمي مؤكدة بالنظر إلى مكانته واعتماد المدرب كونسيساو عليه بشكل دائم.

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