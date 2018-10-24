الرئيسية / غير مصنف / مارسيلو: لا يوجد أحد مدريدي أكثر مني :

مارسيلو: لا يوجد أحد مدريدي أكثر مني :

24 أكتوبر 2018 غير مصنف 61 زيارة

هاجم البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، وسائل الإعلام، عقب نهاية مباراة فريقه أمام فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الميرينغي (2-1).

وقال مارسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “من الصعب ألا تفوز، ولكنك (الصحافة) تتحدث عن أزمة وتحاول إيذاء غرف الملابس. كل الصحفيين يحسدوننا لأنهم لا يستطيعون لعب كرة القدم”.

وردا على رحيله المزعوم عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة، قال: “لم أستمع لأي عروض. أعتقد أنه لا يوجد أحد مدريدي أكثر مني”.

وعلق مارسيلو على إصابته بالقول: “الآن أشعر أنني بحالة جيدة. لقد تعرضت لضربة قوية. على الحكام أن يروا تلك الأشياء”.

وسئل حول ما إذا كان مدربه جولين لوبيتيغي سيقود الفريق في الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة بكامب نو، يوم الأحد المقبل، فأجاب: “إنه مدرب رائع. بالنسبة لي فهو يقوم بعمل رائع”.

وأشار في ختام تصريحاته إلى أنه أهدى الهدف الذي سجله في المباراة “لبينتوس (المعد البدني) لأنني أحبه. إنه لا يملك شعرا وأنا لدي”.

شاهد أيضاً

إدارة بورتو تبحث حلا وسطا مع براهيمي للتجديد مقابل الرحيل

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية الشهيرة، أن إدارة بورتو البرتغالي تسعى جاهدة في هذه الأيام لبعث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved