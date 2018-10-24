مارسيلو: لا يوجد أحد مدريدي أكثر مني :

هاجم البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، وسائل الإعلام، عقب نهاية مباراة فريقه أمام فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الميرينغي (2-1).

وقال مارسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “من الصعب ألا تفوز، ولكنك (الصحافة) تتحدث عن أزمة وتحاول إيذاء غرف الملابس. كل الصحفيين يحسدوننا لأنهم لا يستطيعون لعب كرة القدم”.

وردا على رحيله المزعوم عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة، قال: “لم أستمع لأي عروض. أعتقد أنه لا يوجد أحد مدريدي أكثر مني”.

وعلق مارسيلو على إصابته بالقول: “الآن أشعر أنني بحالة جيدة. لقد تعرضت لضربة قوية. على الحكام أن يروا تلك الأشياء”.

وسئل حول ما إذا كان مدربه جولين لوبيتيغي سيقود الفريق في الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة بكامب نو، يوم الأحد المقبل، فأجاب: “إنه مدرب رائع. بالنسبة لي فهو يقوم بعمل رائع”.

وأشار في ختام تصريحاته إلى أنه أهدى الهدف الذي سجله في المباراة “لبينتوس (المعد البدني) لأنني أحبه. إنه لا يملك شعرا وأنا لدي”.

